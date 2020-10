Nuovi cardinali: la gioia dei vescovi messicani per la scelta di mons. Felipe Arizmendi

“Con grande gioia abbiamo accolto oggi nell’Episcopato messicano e nel popolo di Dio che vive in Messico, l’annuncio del Santo Padre Francisco, fatto dopo l’Angelus, della creazione a cardinale del nostro fratello mons. Felipe Arizmendi Esquivel, vescovo emerito di San Cristóbal de las Casas, che riceverà la berretta cardinalizia, nel prossimo concistoro del 28 novembre di quest’anno, a Roma”. Lo scrivono in una nota mons. Rogerio Cabrera López, presidente della Conferenza episcopale messicana (Cem), e mons. Alfonso Miranda Guardiola, segretario generale, rispettivamente arcivescovo e vescovo ausiliare di Monterrey.

“Preghiamo il Signore e Santa Maria di Guadalupe, affinché riversino abbondanti benedizioni su mons. Felipe Arizmendi Esquivel, e continuino a rendere il suo ministero molto fruttuoso per il bene di tutta la Chiesa”, conclude il messaggio d’augurio della Cem.