Nuovi cardinali: mons. Aós (Santiago del Cile), “aiutatemi con le vostre preghiere. Lavorare tutti i giorni per la pace”

“Chiedo a tutti voi di aiutarmi con le vostre preghiere”. Lo ha affermato, in un breve video diffuso dall’arcidiocesi di Santiago del Cile, l’arcivescovo Celestino Aós, nell’apprendere “la nomina del Papa a questa nuova responsabilità”. Mons. Aós è infatti uno dei tredici nuovi cardinali annunciati ieri da Papa Francesco al termine dell’Angelus. Una notizia che è coincisa con un giorno storico per il Cile, il cui popolo ieri è stato chiamato a pronunciarsi sulla scelta di dare vita a una nuova Costituzione e attraverso quali modalità arrivare a tale obiettivo. Lo stesso arcivescovo ha sottolineato questa coincidenza, aggiungendo: “In questo giorno ognuno di noi ha l’opportunità di collaborare e di portare aiuto al Cile, esprimendo con il nostro voto quello che sogniamo” per il futuro del Paese”.

Mons. Aós ha invitato i cittadini a recarsi al voto (cosa in effetti, avvenuta in modo clamoroso) e a “lavorare per la pace tutti i giorni” per il Cile.