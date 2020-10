Coronavirus Covid-19: Mattarella, “pandemia sarà vinta dalla ricerca” ma servono “efficienza dell’organizzazione sanitaria, precauzione e prevenzione”

(Foto: Paolo Giandotti - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

“La ricerca vincerà sulla pandemia da Covid”. Ne è convinto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che così si è espresso stamattina, al Quirinale, in occasione della cerimonia di celebrazione de “I giorni della ricerca”.

“Il Covid, comparso da non molti mesi, sarà sconfitto dalla ricerca. Ricerca di terapie sempre più efficaci, ricerca del vaccino”, ha sottolineato il Capo dello Stato. “Ovviamente – ha proseguito – dovremo aiutarla e aiutarci con l’efficienza dell’organizzazione sanitaria, con la precauzione e la prevenzione, con comportamenti sociali responsabili, con la solidarietà verso chi ha bisogno di maggiori cure e attenzioni”.

“Per la ricerca sono al lavoro équipes e laboratori in tutto il mondo. La ricerca è un gioco di squadra”, ha evidenziato il presidente. “In questa emergenza mondiale – ha ammonito – è bene che le squadre non competano tra loro, ma si propongano di dialogare, scambiandosi intuizioni, informazioni, studi, come la scienza tende sempre a fare. È tempo di collaborazione e di alleanze globali, non di barriere e di egoismi. Si devono condividere impegni e conoscenze come si condivide la sofferenza e la responsabilità”. “I ricercatori italiani – il tributo del Capo dello Stato – stanno facendo valere le loro qualità, e questo è motivo di orgoglio per il nostro Paese”.