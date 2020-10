Venezuela: Celam, “trovare soluzioni concrete per dare risposte alla crisi, gratitudine e apprezzamento alla Chiesa”

La presidenza del Consiglio episcopale latinoamericano (Celam) avverte in una nota sulla necessità di una riflessione profonda che consenta di trovare soluzioni concrete alla crisi che sta attraversando il Venezuela e che la Conferenza episcopale ha reso evidente nella recente esortazione pastorale dal titolo: “Sulla drammatica situazione sociale, economica, morale e politica che il nostro Paese vive”.

A questo proposito, il Celam esprime la sua “angoscia per le innumerevoli carenze” che i cittadini venezuelani sperimentano e che sono state esacerbate dagli effetti della diffusione del Covid-19.

Prosegue la presidenza dell’organismo ecclesiale: “Siamo testimoni della sofferenza delle famiglie venezuelane, molte delle quali giovanissime e con bambini piccoli, che, vendendo i loro pochi averi, intraprendono lunghi cammini fuggendo dalle sofferenze del proprio Paese, vittime di molteplici umiliazioni nel loro viaggio migratorio. Sono situazioni che gridano al cielo e non dovrebbero continuare”. Nel messaggio si rendono noti la gratitudine e l’apprezzamento alla Chiesa venezuelana per la propria opera nell’accompagnare e sostenere la popolazione, soprattutto i più poveri, nonostante le forti limitazioni cui è sottoposta.