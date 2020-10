Ue: emessa obbligazione sociale da 17 miliardi per proteggere i posti di lavoro. Von der Leyen, “prima volta nella storia”

Ursula von der Leyen (Photo SIR/European Commission)

La Commissione europea ha emesso oggi la prima obbligazione sociale da 17 miliardi di euro a titolo dello strumento Sure “per contribuire a proteggere i posti di lavoro e conservare l’occupazione”. L’emissione comprende due obbligazioni, chiarisce una nota di Bruxelles: una da 10 miliardi con scadenza nell’ottobre 2030 e una da 7 miliardi con scadenza nel 2040. “Gli investitori hanno mostrato forte interesse per questo strumento dal rating elevato: la domanda ha superato di 13 volte l’offerta disponibile e si è tradotta in condizioni di prezzo favorevoli per entrambe le obbligazioni”. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, commenta: “Per la prima volta nella storia la Commissione emette obbligazioni sociali sul mercato per raccogliere fondi che contribuiranno a conservare l’occupazione. Si tratta di un passo senza precedenti, all’altezza del periodo eccezionale in cui ci troviamo. Non esitiamo davanti a nessuno sforzo per salvaguardare i mezzi di sussistenza dei cittadini europei”. Aggiunge: “I Paesi duramente colpiti dalla crisi riceveranno sostegno in tempi brevi grazie allo strumento Sure” (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency, sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un’emergenza).