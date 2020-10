Nuovi cardinali: padre Gambetti, “scherzi da Papa”. “Affido a San Francesco il mio cammino e faccio mie le sue parole di fratellanza”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Scherzi da Papa”. Sono state queste le prime parole pronunciate ieri dal neo cardinale eletto, fra Mauro Gambetti, dopo l’annuncio della sua nomina da parte di Papa Francesco all’Angelus. “Accolgo con riconoscenza e gioia questa notizia in spirito di obbedienza alla Chiesa e di servizio all’umanità in un tempo così difficile per tutti noi. Affido a San Francesco il mio cammino e faccio mie le sue parole di fratellanza. Un dono che condividerò con tutti i figli di Dio in un percorso di amore e compassione verso il prossimo nostro fratello”, ha dichiarato padre Gambetti, come reso noto dal direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato.