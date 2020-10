Coronavirus Covid-19: Ue in aiuto della popolazione del Malawi. Crisi sanitaria e alimentare. Misure per salute e nutrizione

L’Unione europea ha stanziato oggi 39 milioni di euro per mitigare gli effetti negativi della pandemia Covid-19. Il finanziamento “affronterà le crescenti esigenze delle parti vulnerabili della popolazione nel campo della nutrizione e della protezione sociale, compresi aiuti per le donne incinte e i bambini”. Il commissario per i partenariati internazionali, Jutta Urpilainen, dichiara: “La pandemia rischia di cancellare in molti Paesi qualsiasi progresso compiuto nello sviluppo umano negli ultimi anni. Insieme, come parte della risposta del nostro Team Europe, stiamo stanziando 39 milioni di euro al Malawi per promuovere la nutrizione e la protezione sociale tra le comunità particolarmente vulnerabili. Essendo io stesso un ex insegnante, sono orgoglioso che, grazie a questo contributo, 280mila alunni potranno continuare ad accedere ai pasti scolastici. Questa è una chiave per il loro sviluppo e per la loro educazione”. La pandemia ha causato “sfide senza precedenti al Malawi”, puntualizza la Commissione, a causa del debole sistema sanitario e degli effetti economici e sociali delle misure di contenimento. Scarsità di cibo e aumento dei prezzi dei prodotti alimentari ha inciso sulla vita quotidiana.