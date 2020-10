Nuovi cardinali: card. Betori (vescovi Toscana), “gratitudine al Papa per la nomina di mons. Lojudice”

“A nome dei vescovi toscani esprimo gratitudine al Papa per aver voluto onorare le nostre chiese con la nomina cardinalizia di mons. Lojudice e mi rallegro con l’arcivescovo di Siena certo che le sue doti umane, spirituali e pastorali e la sua esperienza, prima a Roma e ora in Toscana, gli permetteranno di offrire al Santo Padre una valida collaborazione nella guida della Chiesa universale”. Questo il commento dell’arcivescovo di Firenze e presidente della Conferenza episcopale toscana, card. Giuseppe Betori, all’annuncio dato ieri da Papa Francesco di tenere un Concistoro, il prossimo 28 novembre, per la nomina di tredici nuovi cardinali, tra i quali l’arcivescovo di Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino.