Nuovi cardinali: Migrantes, “nella nomina di mons. Lojudice l’attenzione di Papa Francesco per il mondo migratorio”

La Fondazione Migrantes si unisce alla gioia dei fedeli dell’arcidiocesi di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino e della Toscana per la scelta di Papa Francesco di annoverare tra i membri del collegio cardinalizio mons. Paolo Lojudice, segretario della Commissione episcopale per le migrazioni e vescovo delegato Migrantes della Conferenza episcopale toscana. “Nella scelta di Papa Francesco di nominare cardinale un sacerdote e vescovo impegnato accanto ai migranti – commenta la Fondazione Migrantes sul sito www.migrantesonline.it – si legge l’attenzione che il Pontefice ha per il mondo migratorio”. Un impegno che “siamo certi mons. Lojudice continuerà anche nel collegio cardinalizio”, di cui diventa membro per volere di Papa Francesco.