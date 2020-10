Nuovi cardinali: mons. Gomez (vescovi Stati Uniti), “il Papa ci invia un potente messaggio di speranza e inclusione”

(da New York) “Papa Francesco sta inviando un potente messaggio di speranza e inclusione alla Chiesa negli Stati Uniti”. Così si è espresso l’arcivescovo José H. Gomez presidente della Conferenza dei vescovi Usa, all’annuncio, da parte di Papa Francesco, della nomina dell’arcivescovo Wilton D. Gregory di Washington tra i nuovi cardinali. “La nomina del primo cardinale afroamericano degli Stati Uniti ci dà l’opportunità di soffermarci e ringraziare per i tanti doni che i cattolici afroamericani hanno fatto alla Chiesa”, ha ribadito mons. Gomez in una dichiarazione, scritta a nome di tutti i vescovi statunitensi. Il presidente della Conferenza episcopale, chiedendo preghiere per il nuovo cardinale eletto, ricorda anche che in qualità di ex presidente dell’assise dei vescovi Gregory aveva mostrato “una leadership generosa e di principio”.