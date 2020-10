Nuovi cardinali: vescovi umbri, “auguri di un fecondo ministero a p. Gambetti”

“I vescovi dell’Umbria ringraziano il Santo Padre che, ancora una volta, ha guardato benevolmente alla nostra Regione chiamando il Custode del Sacro Convento di Assisi a far parte del Collegio cardinalizio”. Lo scrivono i vescovi umbri in un messaggio di auguri a padre Mauro Gambetti. Ricordando “la proficua collaborazione di questi anni”, la Conferenza episcopale umbra esprime “vive felicitazioni” e augura “un fecondo ministero come immediato collaboratore del Sommo Pontefice nel suo ministero di vescovo di Roma, per il bene di tutto il santo popolo fedele di Dio”.