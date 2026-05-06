Terremoto Friuli 1976: Mattarella, “il concetto di resilienza trova qui la sua radice”

(Foto Ufficio Stampa per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

Al terremoto del 6 maggio 1976 “le popolazioni friulane seppero rispondere con determinazione e grande energia. Viene da pensare che il concetto di resilienza trovi qui la sua radice. Dal modo con il quale i friulani hanno reagito all’‘Orcolat’, che quella sera, e poi di nuovo nel settembre successivo, sembrò schiacciare il futuro. Fu il Friuli a prevalere sulla distruzione con la tenacia con l’impegno. I borghi vennero ricostruiti dove erano e come erano”. Lo ha affermato oggi pomeriggio il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Gemona alla cerimonia in occasione del 50° anniversario del terremoto del Friuli.

Il Capo dello Stato ha voluto ricordare come furono “quasi mille le vite improvvisamente falciate. La morte, le grida soffocate, le macerie entrarono nella testa e nel cuore e si conficcarono negli animi”. “Il lutto raggiunse ogni famiglia. Come nella guerra”, ha osservato Mattarella, aggiungendo che “oltre centomila persone rimasero senza un tetto, quella notte”.