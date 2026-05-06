Diocesi: Sabina-Poggio Mirteto, nel pomeriggio a Monterotondo Scalo convegno “Inserirsi nel mondo del lavoro”. Confronto tra scuola, imprese e territorio

Sarà dedicato a “Inserirsi nel mondo del lavoro” il convegno promosso per il pomeriggio di oggi, mercoledì 6 maggio, promosso dalla Pastorale sociale e del lavoro della diocesi Sabina-Poggio Mirteto insieme al Consorzio industriale e artigianale di Monterotondo Scalo (Caimo) con il patrocinio del Comune di Monterotondo. Dalle 17, il Ristogrill di via Leonardo da Vinci 25, a Monterotondo, ospiterà un nuovo momento di dialogo dedicato ai giovani e al loro futuro professionale.

“L’iniziativa – si legge in una nota della diocesi – nasce dalla collaborazione tra realtà ecclesiali, istituzioni e mondo produttivo, con l’obiettivo di favorire l’incontro tra giovani, imprese e territorio e di offrire strumenti concreti per affrontare il passaggio dalla scuola al lavoro”.

Ad aprire il convegno saranno i saluti istituzionali del sindaco di Monterotondo, Riccardo Varone, e di mons. Ernesto Mandara, vescovo di Sabina-Poggio Mirteto. Moderati da Ramiro Baldacci, giornalista e direttore del quotidiano online IlTerritorio.net, interverranno Ubaldo Del Broccolo, presidente del Consorzio Caimo, Lidia Borzì, vicepresidente delegata delle Acli di Roma e presidente del Forum famiglie del Lazio, Bernardino Manzocchi, psicologo specializzato in formazione, risorse umane e intelligenza artificiale.

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