Terremoto Friuli 1976: Fontana, “da quella prova nacquero modelli e buone pratiche che ancora oggi rappresentano un punto di riferimento nei percorsi di ricostruzione”

“A 50 anni dal terremoto che sconvolse il Friuli Venezia Giulia, il pensiero va a chi perse la vita e a tutte le famiglie segnate da quella tragedia. Nel ricordo e nella preghiera, esprimo la mia vicinanza alle comunità colpite, che seppero reagire con straordinaria dignità, coraggio e senso di responsabilità. Da quella prova nacquero modelli e buone pratiche che ancora oggi rappresentano un punto di riferimento nei percorsi di ricostruzione”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, in un post condiviso sui canali social in occasione del 50°anniversario del terremoto che colpì il Friuli.

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