Impresa: Confindustria e Anla, siglata un’intesa per valorizzare i lavoratori anziani e rafforzare il legame con persone e territori

(Foto Anla)

È stato siglato oggi, presso la sede di Confindustria a Roma, il protocollo d’intesa tra Confindustria e Anla – Associazione nazionale lavoratori Anziani, finalizzato a promuovere iniziative comuni per valorizzare il contributo dei lavoratori anziani, favorire il dialogo intergenerazionale e rafforzare il legame tra imprese, persone e territori. A firmare l’accordo sono stati Maurizio Marchesini, vice presidente di Confindustria per il Lavoro e le Relazioni industriali, e Edoardo Patriarca, presidente nazionale di Anla.

L’obiettivo dell’iniziativa è la creazione di valore sociale attraverso il rafforzamento del legame tra impresa, persone e comunità territoriali. La pluralità di progetti che saranno promossi potrà contribuire al miglioramento del clima aziendale attraverso il dialogo tra generazioni, la promozione del networking e la condivisione di esperienze, anche attraverso lo sviluppo di iniziative di welfare aziendale, favorendo percorsi di mentoring e formazione tra senior e giovani lavoratori, inclusi programmi di age management.

L’intesa prevede l’avvio di un progetto articolato in più fasi, con una prima sperimentazione in territori pilota: Piemonte, Liguria, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. In queste regioni, Anla metterà a disposizione la propria esperienza associativa e il contributo dei propri volontari per favorire nascita e rafforzamento di gruppi di anziani d’azienda nelle imprese.

Dopo una prima fase di avvio e consolidamento del progetto, il protocollo prevede anche la possibilità, nei prossimi anni, di istituire un premio nazionale annuale Anla-Confindustria destinato alle aziende che si saranno distinte nella realizzazione di buone pratiche in tema di age management, mentoring intergenerazionale e networking con il territorio.

Maurizio Marchesini evidenzia: “Siamo convinti che il dialogo e lo scambio costruttivo tra le diverse generazioni di lavoratori favoriscano il trasferimento di competenze, riducano la dispersione di conoscenze e sostengano la crescita professionale dei giovani, con effetti positivi sulla produttività. Allo stesso tempo, l’iniziativa può ulteriormente migliorare il clima aziendale e rafforzare il legame tra impresa e territorio, generando benefici concreti per le comunità locali”.

“Questo protocollo sottolinea il nuovo ruolo dell’impresa come luogo di amicizia sociale e di costruzione di futuro. Attraverso questo accordo Anla, con la costituzione di gruppi di anziani d’azienda ad essa afferenti, potrà consentire all’impresa al suo interno una maggiore armonia fra le generazioni e all’esterno un migliore radicamento nel tessuto sociale di riferimento creando comunità sempre più solidali”, dichiara Patriarca.