Terremoto Friuli 1976: Milano, questa sera una celebrazione con mons. Delpini

Sarà l’arcivescovo Mario Delpini a presiedere, questa sera nella Chiesa di San Fedele di Milano la messa in occasione del 50esimo anniversario del Terremoto del Friuli. Concelebreranno i friulani padre Iuri Sandrin, don Marco Lucca, padre Mario Picech e padre Giuseppe Sedran: padre Sandrin e padre Picech sono Gesuiti di San Fedele, don Lucca è sacerdote diocesano nella parrocchia di San Galdino a Milano e padre Sedran è missionario del Pime Animazione musicale liturgica del Coro alpino orobica “Don Bruno Pontalto” di Mariano Comense, diretto dal maestro Alberto Penuti; all’organo Fabio Mentasti. L’evento è organizzato dalla diocesi ambrosiana con il Fogolar Furlân di Milano e Friuli nel mondo, occasione per ricordare il lavoro svolto dagli emigranti friulani nella catena dei soccorsi e nel sostegno alla ricostruzione. Per i friulani di Milano tornare nella chiesa di San Fedele sarà un po’ come tornare alle origini: in San Fedele nel 1972 veniva celebrata a Milano la prima Messa in lingua friulana, che fu ripetuta negli anni successivi, in San Fedele o in San Carlo al Corso, con il concorso organizzativo del Fogolâr Furlan di Milano. Nel 1976, l’anno del terremoto, in occasione del Natale la Messa in lingua friulana venne celebrata nel Duomo di Milano, e da allora ripetuta ogni anno nell’imminenza della festa.

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