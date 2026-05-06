Papa in Spagna: pubblicato il programma, dal 6 al 12 giugno tappe a Madrid, Barcellona, Gran Canaria e Tenerife

(Foto Calvarese/SIR)

La Sala Stampa della Santa Sede ha pubblicato oggi il programma del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna, dal 6 al 12 giugno, con tappe a Madrid, Barcellona, Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de Tenerife. Sabato 6 giugno il Pontefice partirà alle 8 da Roma/Fiumicino per Madrid/Barajas, dove atterrerà alle 10.30. Alle 11.30 la cerimonia di benvenuto nel Palazzo Reale, la visita di cortesia ai reali di Spagna e, alle 12.30, l’incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico. Nel pomeriggio la visita al progetto sociale “Cedia 24 horas” e in serata la veglia con i giovani in Plaza de Lima. Domenica 7 giugno la messa in Plaza de Cibeles con la processione del Corpus Domini e l’incontro con il mondo della cultura, dell’arte, dell’economia e dello sport alla Movistar Arena. Lunedì 8 giugno i colloqui con il presidente del Governo, con il Parlamento al Congresso dei Deputati, con i vescovi spagnoli e l’incontro con la comunità diocesana allo stadio Santiago Bernabéu. Martedì 9 giugno il trasferimento a Barcellona, con la veglia allo Stadio olimpico Lluís Companys. Mercoledì 10 giugno la visita al centro penitenziario “Brians 1”, il rosario nell’abbazia di Montserrat e la messa nella Sagrada Família, con l’inaugurazione della torre di Gesù Cristo. Giovedì 11 giugno il volo verso Gran Canaria: incontro con i migranti nel porto di Arguineguín, con vescovi, clero e religiosi nella Cattedrale di Sant’Anna e messa nello stadio. Venerdì 12 giugno a Tenerife: incontro con i migranti del centro “Las Raíces”, con le realtà di integrazione in Plaza del Cristo de La Laguna e messa nel porto, prima del rientro a Roma previsto alle 20.10.