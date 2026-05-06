Chiese Basilicata: domani a Potenza inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale ecclesiastico interdiocesano

(Foto CeB)

Si terrà il 7 maggio, alle 10.30 nell’auditorium dell’Immacolata di Potenza, l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026 del Tribunale ecclesiastico interdiocesano di Basilicata, istituito nel 2017 con decreto della Segnatura apostolica. Il programma prevede l’indirizzo di saluto di mons. Davide Carbonaro, arcivescovo di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo e moderatore del Tribunale, seguito dalla relazione sull’attività dell’anno giudiziario 2025 affidata a don Nicola Salvatore Balzano, vicario giudiziale del Tribunale. La prolusione sarà tenuta da mons. Andrea Ripa, segretario del Supremo Tribunale Segnatura apostolica, sul tema “Giustizia e misericordia nel processo penale canonico, giudiziale e amministrativo”. Il Tribunale ecclesiastico interdiocesano opera al servizio delle Chiese locali della Basilicata, accompagnando i fedeli, in particolare nelle cause di nullità matrimoniale, attraverso percorsi di ascolto e discernimento che coinvolgono i pastori, i servizi di accoglienza diocesani e le realtà della pastorale familiare. Prima dell’avvio delle cause è previsto un ascolto delle parti e un’indagine pregiudiziale, con l’obiettivo di favorire prossimità e accessibilità. Tra gli strumenti attivati, anche un servizio di consulenza e un sito web dedicato, per offrire informazioni e facilitare l’accesso ai procedimenti. L’attività del Tribunale si inserisce in un orizzonte pastorale che unisce giustizia e misericordia, proponendo un cammino di verità e riconciliazione per le persone coinvolte.