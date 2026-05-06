Diocesi: Assisi, dal 13 al 17 maggio la festa per il 9° anniversario del santuario della Spogliazione “#nulladiproprio dopo 800 anni è sempre Francesco”

(Foto diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino)

“#nulladiproprio dopo 800 anni è sempre Francesco” è il titolo del nono anniversario del santuario della Spogliazione di Assisi, che quest’anno è dedicato all’ottavo centenario della morte di San Francesco e che si svolgerà dal 13 al 17 maggio nella città serafica.

Saranno cinque giorni di celebrazioni e momenti di approfondimento su temi legati a carisma ed eredità francescani, che si apriranno mercoledì 13 maggio, alle ore 18, con la messa nella chiesa di Santa Maria Maggiore – santuario della Spogliazione, presieduta da fra Teofil Teofil Ciucheș, parroco della chiesa di Santa Margherita. Giovedì 14 maggio, alle 16, nella sala della Spogliazione del vescovado si terrà il convegno dal titolo “Se i soldi non fanno la felicità. Dall’economia di Francesco a quella contemporanea, come ripensare lo sviluppo globale”. Ne parleranno mons. Felice Accrocca, vescovo delle diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno ed esperto di francescanesimo a livello mondiale, suor Raffaella Petrini, presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, Carlo Cottarelli, economista e docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Il convegno sarà moderato da Eugenio Bonanata, giornalista di Radio Vaticana – VaticanNews, e Marina Rosati, direttore dell’Ufficio Comunicazioni sociali della diocesi. Alle 18, sarà don Alessandro Picchiarelli, parroco della cattedrale di San Rufino, a presiedere la celebrazione eucaristica. Venerdì 15 maggio, alle 18, la messa sarà celebrata da don Matteo Renga, parroco dell’abbazia di San Pietro, mentre in serata, alle 21, si svolgerà “l’Adorazione eucaristica: un’ora per la pace”. Nella mattinata di sabato 16 maggio, alla presenza del card. Gualtiero Bassetti, torna la cerimonia di assegnazione del Premio internazionale “Francesco d’Assisi e Carlo Acutis per un’economia della fraternità” che quest’anno ha visto la partecipazione di quasi 80 soggetti con proposte e idee progettuali da tutto il mondo. Al vincitore sarà consegnato un assegno da 50mila euro, frutto del sostegno di diversi benefattori, un’icona con l’immagine dei due santi e il foulard con la scena della spogliazione realizzato da Brunello Cucinelli. Nel pomeriggio, alle 18, sarà celebrata la messa presieduta dal vicario generale delle due diocesi, don Giovanni Zampa, mentre in serata, sempre all’interno della chiesa di Santa Maria Maggiore, si terrà il concerto: “Cantate Domino”, a cura del coro della città di Bastia, diretto dal maestro Piero Caraba. La festa del santuario si concluderà domenica 17 maggio con la messa delle ore 9,30 celebrata dal rettore, padre Marco Gaballo, e con la successiva solenne celebrazione eucaristica delle ore 11 presieduta da mons. Accrocca. Le ceremonie liturgiche saranno in diretta sul canale di Maria Vision (sul canale nazionale 255 del digitale terrestre; per l’Umbria sul canale 78), mentre per gli altri momenti informazioni e dirette sono disponibili sul sito del santuario www.assisisantuariospogliazione.it e su quello della diocesi www.diocesiassisi.it.