Terremoto Friuli 1976: arcidiocesi Udine, oggi preghiera di suffragio per le vittime e di ringraziamento per la solidarietà ricevuta. Alle 21 suoneranno le campane

Nel giorno del 50° anniversario del sisma del 1976, l’arcivescovo di Udine, mons. Riccardo Lamba, ha invitato le collaborazioni pastorali – anche quelle dei territori che nel 1976 non furono direttamente colpiti dal sisma – a celebrare oggi una preghiera di suffragio per le vittime e, contemporaneamente, a ringraziare il Signore per la solidarietà ricevuta dopo il sisma. Il momento di preghiera – informa l’arcidiocesi – si terrà in forma di recita del rosario, di adorazione eucaristica o di messa di suffragio, secondo gli usi e le sensibilità delle varie comunità, nel ricordo delle 990 vittime del terremoto. L’Ufficio liturgico diocesano ha predisposto alcuni schemi per la preghiera comunitaria e le intenzioni per la preghiera universale della messa.

Mons. Lamba ha anche invitato le comunità dell’intera arcidiocesi a suonare le campane alle 21 di questa sera, nell’esatto orario in cui avvenne la scossa di terremoto del 1976.

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