Diocesi: Albano, 2 appuntamenti formativi dedicati ai giornalisti in occasione del Festival della Comunicazione

Sono due gli appuntamenti formativi dedicati ai giornalisti, organizzati in occasione del Festival della Comunicazione che si terrà sul territorio della diocesi di Albano sul tema “Custodire voci e volti umani” dall’11 al 24 maggio.

Il primo, organizzato dalla diocesi di Albano, in collaborazione con Ordine dei giornalisti del Lazio e l’Iis “Amari – Mercuri” di Ciampino, prevede l’erogazione di 4 crediti formativi e si terrà mercoledì 13 maggio dalle 9 alle 13 presso l’Istituto “Michele Amari” di Ciampino, in via Romana n. 11-13, a Ciampino (Rm). L’iscrizione al corso su www.formazionegiornalisti.it , fino al 10 maggio, con il titolo “Custodire volti e voci umane: il messaggio del Papa nella Giornata mondiale delle comunicazioni sociali”.

I relatori saranno Michele Sorice, docente all’Università “Luiss Guido Carli” di Roma, Vincenzo Varagona, presidente dell’Ucsi nazionale, Annamaria Graziano, giornalista professionista componente del Consiglio territoriale di disciplina dell’Ordine dei giornalisti del Lazio, e Omar Ruberti, dottore di ricerca in comunicazione. Interverranno anche mons. Vincenzo Viva, vescovo di Albano, Emanuela Colella, sindaca di Ciampino, e Fortunata Solvino, dirigente scolastico dell’Iis Amari – Mercuri. Moderatore Cesare Zanirato, docente dell’Iis “Amari – Mercuri”.

Il secondo corso, organizzato dalla diocesi di Albano, in collaborazione con Org Lazio e il Comune di Anzio, prevede l’erogazione di 5 crediti formativi e si terrà venerdì 22 maggio dalle 15,30 alle 18,30 presso la sala consiliare di Villa Sarsina, in via Ambrosini n. 7, ad Anzio (Rm). L’iscrizione al corso sempre sulla piattaforma per la formazione: www.formazionegiornalisti.it, fino al 19 maggio, con il titolo “Custodire voci e volti umani. L’impatto dell’IA sul lavoro e la deontologia delle giornaliste e dei giornalisti”. Relatori saranno don Stefano Stimamiglio, direttore di “Famiglia Cristiana”; Maria Cinque, professoressa ordinaria di Didattica e pedagogia speciale all’Università Lumsa, Daniele Mastrogiacomo, presidente del Consiglio di disciplina dell’Ordine dei giornalisti del Lazio; Alessio Rossi ed equipe Caritas di Albano; Monia Nicoletti, giornalista di “Lazio7 – Avvenire”, Omar Ruberti, giornalista, e Giovanni Del Giaccio, giornalista, dirigente relazioni esterne del Comune di Anzio. Interverranno anche don Alessandro Paone, incaricato regionale per le Comunicazioni sociali della Conferenza episcopale del Lazio, Aurelio Lo Fazio, sindaco di Anzio, don Alessandro Saputo, vicario episcopale per il coordinamento della pastorale e la formazione permanente del clero della diocesi di Albano, Guido D’Ubaldo, presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio, e Maurizio Di Schino, presidente dell’Unione cattolica stampa italiana del Lazio.

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