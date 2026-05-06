Diritti umani e pace: Milano, domani all’Università Cattolica alcune scuole racconteranno il lavoro svolto a partire da presentazione di “Storia del cedro generoso e resiliente”

Per un giorno la voce dei bambini e dei ragazzi diventa ambasciatrice di diritti umani e di pace, in dialogo con docenti universitari ed esperti. Il lavoro svolto in alcune classi di scuole primarie e secondarie inferiori di Milano sarà esposto dagli alunni stessi giovedì 7 maggio in Università Cattolica in un evento promosso nell’ambito della Civil Week (aula C012 via Carducci 28/30, ore 14.30).

La giornata ha due obiettivi: sensibilizzare la coscienza sul tema delle migrazioni attraverso il Mediterraneo e promuovere un percorso di educazione alla resilienza.

L’occasione è la presentazione del silent book-libro illustrato “Storia del cedro generoso e resiliente”, curato dalla psicologa già docente dell’Ateneo Cristina Castelli, che racconta la trasformazione del tronco dell’albero libanese in barca da pesca, poi in traghetto di migranti e infine in strumento musicale realizzato nell’ambito del progetto “Metamorfosi” nel carcere di Opera dove alcuni detenuti trasformano il legno dei barconi in violini. A questo proposito, la sede di via Carducci ospita uno dei barconi provenienti dal carcere di Opera. Su un lato è dipinto il suo nome arabo che in italiano significa “profumo di speranza”.

Quella del cedro generoso è una storia di resilienza, dove un legno di scarto diventa segno di speranza, presentata in un’esperienza laboratoriale che permette ai ragazzi di conoscere la realtà delle migrazioni, spesso rimossa, guardata con indifferenza o affrontata in modo ideologico. Il silent book è stato appositamente studiato per essere proposto ai bambini che in tutto il mondo vivono situazioni di emergenza, traumi, violenza e povertà, perché, con l’aiuto di tutor esperti, possano imparare a scoprire e utilizzare le proprie risorse e ritrovare in modo resiliente la speranza nel futuro.

L’evento rappresenta la prima realizzazione dell’auspicio del card. Tolentino de Mendonça che, nella recente presentazione del libro Lettere dei bambini ai fabbricanti di armi in Università Cattolica, ha proposto una cattedra dei bambini e dei ragazzi.

Alle 14.30 un momento musicale guidato dal “Quartetto del mare” e i saluti istituzionali di Cristina Castelli e della vicepresidente del Consiglio comunale di Milano Roberta Osculati daranno il via al dialogo tra le scuole “Palmieri plesso San Giacomo”, “Tiepolo”, “Cairoli”, “Barozzi”, “Vivaio”, “Berchet”, Cavalieri Marignoni”, Fondazione l’Aliante e Associazione Realmonte Ets, moderato dalla ricercatrice dell’Unità di ricerca sulla resilienza RiRes dell’Università Cattolica Francesca Giordano.

Interverranno poi la psicologa dell’Università Cattolica Gabriella Gilli, la garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Milano Susanna Mantovani, il presidente della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti Arnoldo Mosca Mondadori, la presidente di ConquistaMi Beatrice Garagnani, e la coordinatrice generale del Progetto Fr-Agile! Nicoletta Stefanelli, moderato dalla ex dirigente scolastica Rita Bramante.

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