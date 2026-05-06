Diocesi: Cagliari, l’8 maggio incontro con la giornalista e scrittrice Angela Iantosca e presentazione del libro “Donne. Resistenza. Libertà”

Si terrà venerdì 8 maggio, alle ore 10, presso la Sala Benedetto XVI della Curia arcivescovile di Cagliari (via Monsignor Cogoni 9), l’incontro con la giornalista e scrittrice Angela Iantosca, promosso nell’ambito della Settimana della Comunicazione.

Al centro della mattinata il monologo “Disarmare. Voce del verbo amare”, una riflessione sul linguaggio e sulla responsabilità dell’informazione, chiamata a liberarsi da logiche di conflitto per diventare strumento di relazione e di costruzione della pace.

Nel corso dell’incontro, promosso dall’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi e dalla Libreria Paoline di Cagliari, in collaborazione con Ucsi Sardegna, sarà presentato anche il libro “Donne. Resistenza. Libertà”, che raccoglie le storie di ventuno donne afghane impegnate nella difesa della propria dignità e dei propri diritti, in contesti segnati da violenza e oppressione.

L’iniziativa si inserisce nel programma della Settimana della Comunicazione e intende offrire uno spazio di approfondimento sui temi della comunicazione responsabile, del valore della parola e della testimonianza, con particolare attenzione alle situazioni di fragilità e alle dinamiche internazionali.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti introduttivi di Maria Luisa Secchi, direttrice dell’Ufficio Comunicazioni sociali della diocesi di Cagliari e presidente dell’Ucsi Sardegna.

L’appuntamento è aperto a operatori dell’informazione, studenti, operatori pastorali e a tutti coloro che desiderano riflettere sul rapporto tra comunicazione, verità e costruzione del bene comune.

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