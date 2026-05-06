Terremoto Friuli 1976: La Russa, “da quel dolore enorme nacque uno straordinario esempio di coraggio, solidarietà e responsabilità condivisa”

“Il 6 maggio 1976 un violento sisma colpì il Friuli. Da quel dolore enorme nacque uno straordinario esempio di coraggio, solidarietà e responsabilità condivisa. Oggi, in occasione del 50° anniversario, la Nazione rende omaggio alle tante vittime, ai loro familiari e alla forza di una comunità che seppe rialzarsi con dignità e determinazione”. Così il presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, in un post condiviso sui canali social in occasione del 50° anniversario del terremoto che colpì il Friuli.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /