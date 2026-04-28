Spagna: Caritas, nel 2025 investiti 157 milioni in progetti di economia solidale

In un contesto di profonda trasformazione del mercato del lavoro, nel 2025 Caritas Spagna ha realizzato l’investimento record di 157,3 milioni di euro nelle iniziative di economia solidale, ovvero l’8,63% in più rispetto al 2024. È quanto emerge dal rapporto “Economía Solidariara 2025” presentato da Caritas Spagna presso la sede di “Formació i Treball”, impresa di inserimento professionale afferente alla Caritas di Barcellona. Il bilancio delle attività – pubblicato in occasione della prossima Giornata internazionale del lavoro – valorizza nuovamente “un modello economico incentrato sulle persone, in un contesto caratterizzato dall’aumento dell’instabilità e della precarietà lavorativa”. Dal rapporto emerge come nel 2025 l’organizzazione sia riuscita a migliorare il proprio tasso di inserimento socio-lavorativo tra le persone in situazione di esclusione sociale. Nello specifico, delle 65.560 persone che hanno partecipato a uno dei programmi di occupazione offerti da Caritas Spagna, il 22,33% (14.639 persone) è riuscito ad inserirsi nel mercato del lavoro iberico, il che rappresenta un incremento di due punti percentuali rispetto all’anno precedente. Il profilo delle persone che nel 2025 hanno partecipato ai vari programmi occupazionali di Caritas è rimasto simile a quello degli anni precedenti: la maggioranza sono donne (64%), di età superiore ai 45 anni (40%), senza istruzione o con un livello di istruzione minimo (32%) o secondaria (30%). Il numero di persone provenienti da Paesi extra-comunitari è stato superiore a quello dei cittadini nazionali (58%).

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