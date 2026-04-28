Diocesi: Avezzano, in serata incontro sul diritto di nascere con Marina Casini e mons. Massaro

Un incontro di testimonianza e formazione promosso dal Movimento per la vita, in collaborazione con la diocesi di Avezzano, con la partecipazione di Marina Casini. È quello in programma oggi, dalle 18, presso il Seminario vescovile. Quello con la presidente nazionale del Movimento per la vita italiano rientra in una serie di appuntamenti dedicati al libro “Diritto di nascere. La legge 194: storia e prospettive”, di cui la stessa Casini è coautrice insieme a Chiara Mantovani. Il convegno sarà introdotto dal vescovo dei Marsi, mons. Giovanni Massaro, e moderato da Giovanna Marianella, presidente del Mpv locale; interverranno referenti del Movimento per la vita di Abruzzo e Molise. “La Casini – viene spiegato in una nota della diocesi – testimonierà come nella realtà professionale di ogni giorno promuove le ragioni per il riconoscimento della dignità di ogni persona dal concepimento fino alla morte naturale, tracciando nuove linee operative nel quadro giuridico che disciplina la vita nascente in Italia nell’attuale contesto per un’affermazione piena della cultura della vita, della donna e della maternità”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /