Salute: Confcooperative Lombardia, confermato Patrizio Tambini coordinatore del Comitato Sanità

Su un totale di 5.000 medici in Lombardia (medici di medicina generale e pediatri di libera scelta), sono 1.350 – cioè il 27% – quelli che aderiscono a Confcooperative e gestiscono il 60% della cronicità. Inoltre, sul fronte farmaceutico, aderisce a Confcooperative Lombardia la principale cooperativa tra farmacisti in Italia, la bresciana Cef – Cooperativa Esercenti Farmacia, che gestisce il 42% della quota di mercato in regione e il 20% a livello nazionale. E mette in campo una rete logistica con magazzini regionali che raggiunge il 92% delle farmacie lombarde su circa 3.100 esistenti. Nel settore sociosanitario la cooperazione gestisce anche una quota rilevante di servizi territoriali: il 30% dell’Assistenza domiciliare integrata, il 32% delle Rsd (Residenze sanitarie per disabili), il 15% delle Rsa, il 22% dei consultori e la maggioranza dei servizi di psichiatria per adulti e della neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, oltre al 20% degli hospice.

Questi i numeri che definiscono il ruolo strategico della cooperazione nel sistema sanitario lombardo, illustrati oggi durante l’assemblea del Comitato Sanità di Confcooperative Lombardia, che ha visto la presenza anche dell’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso. L’assemblea è stata anche l’occasione per confermare Patrizio Tambini coordinatore del Comitato Sanità di Confcooperative Lombardia: guiderà così per il prossimo quadriennio la cooperazione sanitaria, che conta 59 cooperative aderenti, 4.459 occupati e un fatturato di 1,6 miliardi di euro. Nel corso dell’assemblea è emerso come la cooperazione sia una soluzione reale per ridurre le liste d’attesa, grazie al potenziamento della presa in carico dei pazienti cronici, della telemedicina e allo sviluppo della farmacia dei servizi come front office territoriale, in stretta connessione con i medici di medicina generale, favorendo un accesso più rapido e appropriato alle cure.

“La riduzione delle liste d’attesa richiede scelte chiare e il coraggio di valorizzare la sanità territoriale. La cooperazione è pronta a fare sistema con Regione Lombardia, mettendo a disposizione una rete strutturata di medici, farmacisti e realtà sociosanitarie. È necessario accelerare su modelli organizzativi innovativi: attraverso investimenti in telemedicina e diagnostica territoriale possiamo garantire risposte più rapide ai cittadini e alleggerire la pressione sugli ospedali. I numeri lo dimostrano: il 27% dei medici coinvolti e il 60% della cronicità gestita confermano un ruolo già centrale nel sistema” ha affermato Tambini. Patrizio Tambini, comasco classe 1960, è laureato in Economia e amministrazione non profit all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha fondato la cooperativa sociale San Giuseppe onlus, attiva in Lombardia nel settore dell’assistenza alle persone non autosufficienti. Nel 2025 è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

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