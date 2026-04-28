Giovani: Azione Cattolica Gorizia, due incontri per riflettere su lavoro e partecipazione

Il Settore Giovani dell’Azione Cattolica dell’Arcidiocesi di Gorizia, in collaborazione con l’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, promuove “Cantiere Giovani”, un’iniziativa pensata come luogo di confronto e dialogo tra giovani e mondo accademico sui principali cambiamenti che attraversano la società contemporanea. L’evento si articola in due appuntamenti: “Giovani e lavoro, il senso mai perduto”, lunedì 4 maggio, ore 18, presso il ricreatorio Coassini di Gradisca d’Isonzo e “Democrazia e partecipazione”, venerdì 12 giugno, ore 19.30, presso la sala Aurora del ricreatorio San Michele a Cervignano del Friuli.

Entrambi gli incontri vedranno la partecipazione di docenti universitari membri del Comitato scientifico dell’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo, che hanno contribuito alla realizzazione del Rapporto Giovani 2025 – “La condizione giovanile in Italia”. I relatori dialogheranno con alcuni giovani sui temi al centro degli appuntamenti. L’iniziativa – spiegano i promotori – nasce dal desiderio di offrire uno spazio di riflessione su questioni che coinvolgono direttamente le nuove generazioni. Il lavoro, profondamente trasformato negli ultimi anni anche a seguito della pandemia, e la partecipazione democratica, oggi oggetto di nuove forme e significati, rappresentano ambiti cruciali per comprendere il presente e immaginare il futuro. Il percorso proposto intende quindi interrogarsi su come i giovani vivono e interpretano questi cambiamenti. Gli incontri sono a ingresso libero.