Sudan: Unicef, a 20 anni dalle proteste internazionali, i bambini del Darfur affrontano una crisi ancora più grave

Sudan (Foto Unicef)

A vent’anni da quando il Darfur ha catturato l’attenzione mondiale a causa della violenza che ha devastato le comunità e causato lo sfollamento di milioni di persone in Sudan, i bambini della regione sono nuovamente intrappolati in una crisi catastrofica, ma con minore attenzione e aiuti internazionali. E’ quanto denuncia Unicef in un nuovo Child Alert pubblicato oggi.

Il rapporto, “Darfur: 20 anni dopo, i bambini sono ancora in pericolo” (Darfur: 20 Years On, Children Under Threat), evidenzia come il conflitto in corso in Sudan ha riacceso violenze su larga scala, sfollamenti di massa, fame acuta e gravi violazioni contro i bambini in tutto il Darfur. Dall’inizio della guerra, le Nazioni Unite hanno verificato più di 5.700 gravi violazioni commesse dalle parti in conflitto contro i bambini in tutto il Sudan, che hanno colpito almeno 5.100 bambini, con oltre 4.300 uccisi o mutilati. La tendenza sta peggiorando. Solo nei primi tre mesi del 2026, secondo le notizie, almeno 160 bambini sono stati uccisi e 85 feriti, segnando un aumento significativo rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

I bambini stanno affrontando un’escalation allarmante di violenza estrema. In nessun altro luogo l’impatto è stato più grave che ad Al Fasher. Da aprile 2024, ad Al Fasher sono state verificate più di 1.500 gravi violazioni contro i bambini attribuite alle parti in conflitto, tra cui l’uccisione e la mutilazione di oltre 1.300 bambini, molte delle quali causate da armi esplosive e droni, nonché violenze sessuali, rapimenti, reclutamento e impiego da parte di gruppi armati. Eppure, queste cifre strazianti quasi certamente sottostimano la reale portata degli abusi, con situazioni simili in altre parti del paese. In tutto il Darfur, milioni di bambini sono stati sradicati, con sfollamenti significativi anche oltre confine, in particolare nel Ciad orientale, dove i servizi, già al limite delle loro capacità, faticano a far fronte ai nuovi arrivi.

“Vent’anni fa, il mondo si è unito nell’indignazione per le sofferenze dei bambini nel Darfur. Oggi, una nuova generazione di bambini sta vivendo violenze orribili, fame e terrore”, ha dichiarato Catherine Russell, Direttrice generale dell’Unicef. “Non possiamo permettere che la storia si ripeta. I bambini nel Darfur hanno bisogno di protezione e di un accesso umanitario continuo. Le parti in conflitto devono porre fine a questa guerra brutale”.

L’Unicef invita le parti in conflitto a rispettare il diritto internazionale e a proteggere i civili, compresi i bambini; a garantire un accesso umanitario sicuro e senza ostacoli; e a porre fine e prevenire gravi violazioni contro i bambini. L’organizzazione esorta inoltre i donatori a fornire finanziamenti flessibili e pluriennali per sostenere programmi salvavita e aiutare i bambini colpiti dagli sfollamenti oltre confine.