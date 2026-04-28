Diocesi: Triveneto, una nuova pubblicazione fa il punto sui vent’anni di vita della facoltà teologica

“Al servizio dell’intelligenza della fede. Vent’anni di teologia nel Triveneto”, è il titolo della pubblicazione open access curata da Paola Zampieri ed edita da Triveneto Theology Press. Il volume fa il punto dell’attività di studio e ricerca delle diverse aree disciplinari della facoltà teologica del Triveneto, a vent’anni dalla sua fondazione. Il punto di osservazione offerto è quello delle sette aree disciplinari che raggruppano i docenti di tutta la rete: filosofica, biblica, storica, patristica, teologica, etica, teologico-pratica e scienze umane. Ogni area offre un resoconto, un’analisi e delle prospettive sul futuro attestando dei percorsi di ricerca in dialogo con le istanze ecclesiali e culturali che hanno caratterizzato i due decenni. La facoltà teologica del Triveneto conta 320 docenti e 1650 studenti e studentesse; mentre sono 4958 i titoli accademici conferiti nel corso di quattro lustri. Una rete, quella della facoltà che permette uno scambio continuo fra i docenti delle varie sedi dei sette Istituti superiori di Scienze religiose collegati e quattro Istituti teologici affiliati in Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

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