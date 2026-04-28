Luterani: a Roma dal 30 aprile al 3 maggio, Sinodo della Chiesa Evangelica Luterana in Italia (Celi)

La Chiesa Evangelica Luterana in Italia (Celi) riunisce la terza seduta del suo XXIV Sinodo a Roma, presso l’Hotel Villa Aurelia (Via Leone XIII 459), dal 30 aprile al 3 maggio 2026. Il tema scelto dalla Presidenza è “All’opera, per il raccolto del Signore”. I lavori si aprono giovedì 30 aprile con il culto di apertura alle ore 16 presso Villa Aurelia, per concludersi domenica 3 maggio con il culto presso la Christuskirche di Roma in via Sicilia 70, dove verranno insediati i Decani neoeletti sabato 2 maggio. Al Sinodo partecipano i rappresentanti delle comunità luterane presenti in quindici città italiane, numerosi ospiti dall’Italia e dall’estero.

Il Sinodo – informa la Celi – è l’organo deliberativo sovrano della Celi ed è chiamato quest’anno ad affrontare scelte impegnative. L’assemblea lavorerà per l’intera giornata di venerdì 1° maggio in quattro gruppi tematici: il futuro delle sedi pastorali e delle comunità; le finanze della Celi; la diaconia e i microprogetti sociali; ambiente, cultura e comunicazione. Proprio i microprogetti — centri antiviolenza, biblioteche di quartiere, laboratori educativi, orti urbani — rappresentano uno degli strumenti con cui la Celi agisce concretamente nel tessuto sociale italiano, sostenendo ogni anno decine di realtà locali attraverso i propri bandi di finanziamento. “Il Sinodo di quest’anno ci chiede di guardare in faccia la realtà senza sconti, e di farlo insieme”, dichiara Alfredo Talenti, Presidente del Sinodo. “Le difficoltà che siamo chiamati ad affrontare non cambiano la nostra vocazione: i luterani sono presenti in Italia da cinque secoli, vogliamo continuare ad esserci con i mezzi che abbiamo, cercando insieme quelli che non abbiamo ancora”. La Vicepresidente Sandra Tritz aggiunge: “La sessione di lavoro in gruppi ci ha già dimostrato l’anno scorso di essere uno strumento prezioso: genera confronto reale, non dichiarazioni. È il metodo giusto per decisioni che contano”.

La Celi ricorda che a gennaio 2026 ha firmato a Bari, insieme alle chiese Cattolica Romana, Ortodossa e alle altre Chiese Evangeliche, il primo Patto ecumenico tra le chiese cristiane d’Italia. Il Sinodo di Roma è la prima assemblea deliberativa protestante italiana dopo “questa firma storica”.