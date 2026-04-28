Azione Cattolica: dal 2 al 7 maggio, a Seveso, “Shaping Peace, Realising Hope: Global Youth in Dialogue”

Dal 2 al 7 maggio 2026 si svolgerà a Seveso (Monza e Brianza) presso il Centro Pastorale Ambrosiano (via San Carlo 2) il seminario internazionale di formazione e dialogo “Shaping Peace, Realising Hope: Global Youth in Dialogue”, promosso dall’Azione Cattolica Italiana in collaborazione con l’Ufficio Pastorale della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina e il Coordinamento giovani del Forum Internazionale di Azione Cattolica, con il sostegno di Caritas Italiana.

L’iniziativa – si legge in una nota dell’AC – coinvolge 50 giovani provenienti da Ucraina, Malta, Romania e Italia e si propone di offrire loro uno spazio di incontro, formazione e confronto sui grandi temi sociali del nostro tempo alla luce della Dottrina sociale della Chiesa. Obiettivo del seminario è contribuire alla crescita di una responsabilità civica consapevole tra le nuove generazioni, promuovendo i valori della pace, della solidarietà e del bene comune.

I primi giorni del seminario si svolgeranno in sinergia con l’evento nazionale del Settore Giovani dell’Azione Cattolica Italiana “Facciamo a metà? Abitare il conflitto, generare il bene”, creando un contesto di scambio ancora più ampio tra esperienze locali e internazionali. Il programma del seminario affronterà alcune delle sfide più rilevanti dell’attualità, attraverso quattro aree tematiche: i conflitti internazionali e i percorsi di costruzione della pace; la partecipazione politica e il significato del bene comune; le responsabilità etiche nell’era digitale; l’ecologia integrale e la cura della casa comune. Il confronto con esperti e testimoni provenienti dal mondo accademico, ecclesiale e istituzionale, le visite a realtà locali impegnate nel sociale e le serate culturali dedicate ai diversi Paesi partecipanti – espressione concreta della ricchezza delle diverse tradizioni – fanno del seminario di Seveso un’occasione preziosa per mettere al centro il ruolo dei giovani nella costruzione di un futuro più giusto e pacifico, in un tempo segnato da profonde trasformazioni e tensioni globali. Il percorso si concluderà con un momento di sintesi condivisa, orientato a valorizzare quanto emerso e a incoraggiare l’impegno dei partecipanti nei rispettivi contesti di vita. Clicca QUI per il programma e i relatori.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /