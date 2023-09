Tempo del creato: Prato, preghiera ecumenica lunedì 2 ottobre

Una preghiera ecumenica per la salvaguardia del creato. Si terrà a Prato nella chiesa di San Pio X a Le Badie, lunedì 2 ottobre, alle 21. “In questo tempo di preghiera e conversione – dice il parroco, don Petre Tamas –, ricordiamo a noi stessi che Dio vuole che ognuno di noi si comporti in modo equo e pacifico in ogni situazione della vita. Se nutriamo un rapporto di fiducia con Dio, con i nostri fratelli e sorelle e con la natura, allora una giustizia e una pace efficaci scorreranno abbondantemente in mezzo a noi. Come Chiese cristiane, e con cuore orante – conclude don Tamas –, offriamo i nostri contributi e le nostre riflessioni ad ogni persona di buona volontà disposta ad ascoltare la scienza e ad impegnarsi per un’equa attuazione dell’Accordo di Parigi”. L’appuntamento pratese di sabato 2 ottobre è stato promosso dalla Commissione ecumenismo e dialogo interreligioso, insieme al Gruppo diocesano dei Nuovi stili di vita.