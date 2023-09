Concistoro: con i nuovi cardinali il Collegio cardinalizio è composto di 242 cardinali, di cui 137 elettori e 105 non elettori

Quello che si sta celebrando in piazza San Pietro è il nono Concistoro di Papa Francesco. Con i 21 nuovi cardinali creati oggi, il Collegio Cardinalizio è composto di 242 cardinali, di cui 137 elettori e 105 non elettori. Nel Collegio Cardinalizio sono rappresentati 7 continenti con 91 Paesi, 71 dei quali hanno cardinali elettori. Per quanto riguarda la distribuzione geografica delle porpore, il 27.9% dei cardinali elettori proviene dall’Europa, il 17.5 % dall’Asia; il 13.9% dall’Africa; il 12.4% dall’America Settentrionale, il 12,4% dall’America Meridionale, il 3.6% dall’America Centrale e il 2.2% dall’Oceania.