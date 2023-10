Papa Francesco: “Sinodo sia luogo dove lo Spirito Santo purifichi la Chiesa dalle chiacchiere, dalle ideologie e dalle polarizzazioni”

“Chiediamo, nella preghiera comune, di imparare nuovamente a fare silenzio: per ascoltare la voce del Padre, la chiamata di Gesù e il gemito dello Spirito”. Con questo auspicio il Papa ha concluso la sua meditazione in piazza San Pietro, durante la Veglia ecumenica “Together” alla vigilia del Sinodo. “Chiediamo che il Sinodo sia kairós di fraternità, luogo dove lo Spirito Santo purifichi la Chiesa dalle chiacchiere, dalle ideologie e dalle polarizzazioni”, la preghiera di Francesco: “Mentre ci dirigiamo verso l’importante anniversario del grande Concilio di Nicea, chiediamo di saper adorare uniti e in silenzio, come i Magi, il mistero del Dio fatto uomo, certi che più saremo vicini a Cristo, più saremo uniti tra noi. E come i saggi dall’Oriente furono condotti a Betlemme da una stella, così la luce celeste ci guidi al nostro univo Signore e all’unità per la quale egli ha pregato. Mettiamoci in cammino insieme, desiderosi di incontrarlo, adorarlo e annunciarlo perché il mondo creda”.