Cammino sinodale: Ordinariato militare, secondo simposio Fondazione Fratelli tutti

Nei giorni scorsi nell’Aula Nuova del Sinodo oltre 300 persone hanno partecipato al secondo dei tre Simposi in programma nel 2023 organizzati dalla Fondazione Fratelli tutti, di cui è presidente il card. Mauro Gambetti, Arciprete della Basilica Papale di San Pietro. Il tema dell’incontro è stato “La costruzione della Fraternità della Pace”. Le relazioni, riferisce il sito dell’Ordinariato militare, sono state affidate al Generale Francesco Paolo Figliuolo, all’Ambasciatore d’Italia in Israele, Sergio Barbanti e a suor Rita Giaretta della Rete Anti tratta Usmi, Talitha Kum Italia, Fondatrice Comunità Casa Rut. In particolare, il generale Figliuolo ha sottolineato l’importanza di un dialogo serio nelle missioni internazionali di Pace, dove circa 7.500 militari italiani sono impegnati in prima linea. Nel contesto internazionale delle missioni di pace, il generale ha parlato del ruolo dei cappellani militari a fianco agli uomini e alle donne in uniforme che, lontani dalle loro famiglie, trovano nella figura del cappellano un punto di riferimento. Obiettivo di questo cammino è di far sedere allo stesso tavolo rappresentanti della società civile, politica, ecclesiale per lavorare insieme alla diffusione della cultura della fraternità e dell’amicizia sociale. Per l’Ordinariato militare erano presenti don Gianfranco Pilotto, Vicario episcopale per l’Esercito, don Giuseppe Maria Balducci, don Massimo Carlino, don Valerio Carluccio, don Mario Ciardullo, don Raffaele Di Nardo, don Cosimo Monopoli. Il prossimo incontro si terrà il 2 dicembre per il sesto appuntamento dei Cammini giubilari sinodali.