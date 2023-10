Diocesi: Lecce, ricordo di don Gaetano Quarta presso il monastero delle Benedettine

Si terrà martedì 3 ottobre alle ore 18.00 presso il monastero benedettino “S. Giovanni Evangelista” di Lecce l’incontro per ricordare a vent’anni dalla sua dipartita la figura di don Gaetano Quarta, per anni rettore della chiesa Santa Maria della Grazia in piazza S. Oronzo, amico della comunità benedettina leccese. L’incontro, voluto e organizzato dalla comunità monastica, “avrà lo scopo di ricordare – attraverso il racconto di coloro che lo hanno conosciuto – la poliedrica figura di un uomo, un sacerdote, un comunicatore d’altri tempi ma allo stesso tempo lungimirante”. Già dottore in Teologia dogmatica, don Quarta consegue la specializzazione in Psicologia presso l’Università Cattolica di Milano. Insegna Psicologia clinica e generale presso l’Università degli Studi di Lecce. Nel capoluogo leccese, dopo aver fondato e diretto l’Istituto di Medicina e psicologia sociale, diviene il referente per la prevenzione e l’individuazione dei problemi relativi all’handicap e all’insuccesso scolastico. Oltre a ciò, è promotore e direttore, nell’Istituto di psicologia, sociologia e igiene, del Corso biennale di specializzazione per insegnanti di sostegno. Nel 1984, per commemorare il quinto centenario del miracolo attribuito a S. Maria della Grazia, grazie al quale sarà edificato il tempio a lei intitolato nella piazza principale di Lecce, dona alle Benedettine di Lecce un’emittente radiofonica denominata “Radio Orantes” con “lo scopo esclusivo di trasmettere la preghiera monastica a beneficio dei leccesi e salentini che sarebbero stati raggiunti dal suo segnale. Un’emittente che oggi conosce un positivo sviluppo con la creazione del podcast”, specifica un comunicato.