Concistoro: presenti 12 delegazioni ufficiali, per l’Italia il ministro Piantedosi. In piazza anche Romano Prodi e il presidente della Camera

Sono 12 le delegazioni ufficiali presenti oggi in piazza San Pietro per il nono Concistoro di Papa Francesco, che sta consegnando la berretta, l’anello e il titolo o la diaconia alle 21 nuove porpore. Per la Spagna – informa la Prefettura della Casa Pontificia – è presente Félix Bolanos Garcia, ministro della Presidenza, e seguito; per la Francia il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, e seguito; per l’Italia il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e seguito; per la Polonia la ministra della Presidenza, Grazyna Ignaczak-Bandych, e seguito; per il Portogallo la ministra per gli Affari parlamentari, Ana Caterina Mendes, e seguito; per la Colombia la moglie del presidente della Repubblica, Verónica Alcocer Garcia, e seguito; per l’Argentina l’ambasciatrice Maria Fernanda Silva, e seguito; per la Giordania il segretario generale del Ministero degli esteri, Majid El Katarnehe, e seguito; per la Palestina Mouin Elias Yousef Khouri, del Comitato presidenziale per gli Affari delle Chiese, e seguito; per il Sud Sudan l’inviato speciale del presidente della Repubblica, Benjamin Bol Mel Kuol, e seguito; per l’Ordine di Malta fra’ Emmanuel Rousseau, gran commendatore del Sovrano Militare Ordine di Malta, e seguito; per l’Ordine del Santo Sepolcro l’ambasciatore Leonardo Visconti di Modrone, governatore generale dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, e seguito. Presenti tra le personalità anche frére Alois Löser, priore della Comunità di Taizé e Patrick E. Kelly, cavaliere supremo dei Cavalieri di Colombo.