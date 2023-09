Diocesi: Perugia, da domenica 1 ottobre la Cattedrale di San Lorenzo ritorna a svolgere le attività pastorali parrocchiali

La Cattedrale di San Lorenzo di Perugia, da domenica 1 ottobre, ritorna a svolgere le attività pastorali parrocchiali demandate per oltre quattro decenni (dal 1980) alla Parrocchia dei Santi Andrea e Lucia in Cattedrale (che mantiene tale denominazione), presso la chiesa della Misericordia di piazza Piccinino; realtà parrocchiale – si legge in una nota dell’arcidiocesi – sentita dai fedeli, nel corso degli anni, come “la parrocchia del centro” man mano che venivano unificate ad essa altre per carenza di sacerdoti, per la chiusura di comunità religiose e per la diminuzione di abitanti residenti. La decisione è stata assunta dall’arcivescovo Ivan Maffeis dopo aver consultato i sacerdoti di Perugia città e attuando la “riforma pastorale” per una maggiore evangelizzazione e missione di prossimità indicata dall’Assemblea diocesana dello scorso maggio. Il nuovo parroco della Parrocchia della Cattedrale è il perugino don Marco Briziarelli, attuale direttore della Caritas diocesana, “giovane sacerdote” ordinato appena sette anni fa, dopo aver maturato una “vocazione adulta” al sacerdozio entrando in Seminario quasi trentenne.