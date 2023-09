Diocesi: Siena, gli appuntamenti del Tempo del Creato 2023

Primo evento oggi nell’ex Chiesa di S. Donato a Monteroni d’Arbia organizzato dall’arcidiocesi di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino per il Tempo del Creato 2023. Istituzioni, Associazioni e cittadini attenti ai temi della transizione ecologica, si incontrano per confrontarsi sul tema “Esplorando l’ecologia integrale in val d’Arbia”. Domani, domenica 1° ottobre, alle ore 15, presso il Convento cappuccini di San Lorenzo ad Arcidosso, avrà luogo la Messa presieduta dal card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino. A seguire è previsto un momento di riflessione con la benedizione degli alberi castagno, l’esperienza di don Marco Belleri sul Vivaio alla Pescina, l’incontro con “Comunità del Cibo” e la presentazione delle attività di valorizzazione e tutela delle varietà autoctone, piante orticole e da frutto a rischio scomparsa. Alle ore 19,30, presso i locali dell’oratorio di Castel del Piano, è previsto l’incontro con i giovanissimi per un momento di fraternità, canti e giochi e proiezione docu-film “The Letter – Un messaggio per la nostra Terra”, ispirato alla Lardato Si’ di Papa Francesco. Il docu-film sarà di nuovo proiettato lunedì 2 ottobre, alle ore 21, al Centro Parrocchiale di S. Quirico D’Orcia. Mercoledì 4 ottobre, infine, alle ore 19, nella Basilica di San Francesco in Siena si terrà la celebrazione della Festa di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia e dei comuni, presieduta dal card. Lojudice. Ci sarà l’offerta dell’Olio votivo da parte della Contrada Priora della Civetta in rappresentanza delle consorelle alla presenza del Sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, e delle rappresentanze delle Forze dell’Ordine.