Diocesi: Cosenza, ordinazione presbiterale di padre Garro

“L’eccedenza del Vangelo, il dono della pace, la riconciliazione”. Sono questi i tre “doni – sogno” che mons. Giovanni Checchinato, arcivescovo di Cosenza – Bisignano, ha affidato a padre Ivan Garro, ordinato sacerdote questa mattina nella cattedrale bruzia. Padre Garro è un missionario di Maria Immacolata. “La vita del cristiano è giocata sul donarsi senza riserva, nella gratuità”, ha detto mons. Checchinato rivolgendosi al novello sacerdote e ai fedeli presenti. “Che la vita di ogni cristiano e ancor la vita di ogni persona consacrata – ha detto il presule – profumi della temerarietà evangelica capace di far intravedere sovrumani silenzi dietro l’apparente banalità della siepe del quotidiano”, così da “alzare lo sguardo dalle logiche disumanizzanti con cui pretendiamo di leggere il nostro tempo e la nostra storia”. Per questo ha esortato padre Garro a “essere occhi e vita in cui altri possano trovare il guizzo dell’assoluto”.