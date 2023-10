Diocesi: Oristano, tecnologia e cyberbullismo al centro dell’anno pastorale dell’Ufficio di pastorale universitaria

L’anima della tecnologia e Cyberbullismo: quando il bullismo viaggia nella Rete: sono i due itinerari per l’anno pastorale 2023-24, pensati dall’équipe dell’Ufficio Diocesano di Oristano per la Pastorale universitaria, cultura, evangelizzazione digitale – composta da docenti, studenti universitari e liberi professionisti – in collaborazione con l’Istituto Diocesano di Formazione Teologico-Pastorale. Coinvolgeranno due scuole secondarie di secondo grado della città di Oristano. I due percorsi nascono “per sviluppare una coscienza critica delle nuove tecnologie. L’intelligenza artificiale, le nuove tecnologie hanno migliorato in molti settori la qualità della nostra vita. Siamo convinti – spiegano dalla diocesi – che la Chiesa abbia bisogno di un upgrade, un aggiornamento in grado di interagire con la ricerca di fede di tante persone, di aprire un dialogo personale con ciascuno, di costruire una nuova forma di comunità che consideri l’importanza dell’infosfera, soprattutto del cyberspazio”. Il Vangelo, si legge in un comunicato, “non è confinabile esclusivamente nel perimetro del sacro, della pietà popolare, ma sconfina nell’orizzonte del pubblico e del sociale”. Info: https://www.comunicaregenerare.it/