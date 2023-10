Albania: diocesi di Alessio, assemblea su “Famiglia come luogo di fede e di evangelizzazione”. Ciccarelli (Forum), “tessere reti familiari”

(Foto Fafce)

“Di fronte ai cambiamenti sociali che sfidano la famiglia siamo chiamati a non rassegnarci e a non lasciarci dominare dal rancore, ma piuttosto a vivere questa sfida con un lavoro artigianale di tessitura di reti familiari”. Così Emma Ciccarelli, membro del direttivo del Forum delle associazioni familiari, intervenendo all’assemblea della diocesi di Alessio (Albania), dedicata a “La famiglia come luogo di fede e di evangelizzazione”, tenutasi oggi presso il locale seminario Redemptoris Mater. La giornata, iniziata con i saluti del vescovo, mons. Ottavio Vitale, è stata dedicata al ruolo delle famiglie e del laicato come protagonisti sia della vita ecclesiale che della vita civile, con un invito forte a impegnarsi per il bene comune, creando reti di famiglie al livello locale e nazionale.

La Conferenza episcopale albanese sta lavorando attualmente per la formazione di un forum delle famiglie nel Paese adriatico e ha già un suo osservatore presso il Consiglio di presidenza della Federazione delle associazioni familiari cattoliche in Europa (Fafce). Il segretario generale dell’organizzazione europea che rappresenta le famiglie in Europa, Nicola Speranza, è intervenuto affermando che “non solo l’Albania ha bisogno dell’Europa, ma anche l’Europa ha bisogno dell’Albania, del suo esempio e della sua testimonianza cristiana, che è stata anche di martirio”.

La seconda parte dell’assemblea è stata dedicata all’intervento di don Rito Maresca, sacerdote della diocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia, che ha presentato gli Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale, documento a cura del dicastero per i Laici, la famiglia e la vita.