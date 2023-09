Diocesi: Cagliari, solennità di san Francesco, incontro con Agnese Moro

La comunità francescana si appresta a celebrare il proprio fondatore san Francesco d’Assisi, nel giorno della sua festa il prossimo 4 ottobre. Anche a Cagliari – spiegano dall’ufficio stampa della diocesi – sono diverse le iniziative promosse, tra le quali quelle che si terranno presso il convento di San Mauro, retto dai frati minori. Connesso alle celebrazioni previste, a partire dal triduo di preparazione alla solennità che avrà inizio domani, sabato 30 settembre, ci sarà un momento dedicato alla testimonianza di Agnese Moro, figlia dello statista Aldo, assassinato nel 1978 a Roma, previsto per mercoledì 4 ottobre alle ore 21. “Nel raccontare di quella tragedia familiare e nazionale, Agnese, giornalista e studiosa, non dimentica di ricordare oltre il padre i cinque agenti della scorta, tutti morti anche loro. Ed è quindi sulla memoria e su come si fa memoria, che si incentra il suo ricordo. Quella che intende trasferire, dalla testimonianza di quei giorni drammatici, è una sensazione di ‘rassegnazione’ a un copione già scritto, ad un destino già segnato, un ‘arrendersi al male’, e trasformare questi sentimenti nella disponibilità a impegnare la propria vita al servizio degli altri”. Dalla comunità di San Mauro fanno sapere che l’intento della proposta è quello di “invitare ad attingere dall’esempio di san Francesco e mettersi sulla via del perdono. Da qui – affermano – nasce il coinvolgimento di Agnese Moro, proprio perché vogliamo imparare come vivere dai riconciliati”.