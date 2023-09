Società: Anfn, stasera a Nocera Umbra la finale del talent “The big family show

(Foto: Anfn)

L’auditorium “Cottoni” di Nocera Umbra ospiterà questa sera (con inizio alle ore 20.45) la finale di “The big family show”, il talent destinato ai figli cresciuti nelle famiglie numerose.

Talenti provenienti da ogni angolo d’Italia: dal Friuli Venezia Giulia alla Calabria, passando per il Veneto, la Toscana, le Marche e la Sardegna.

Una band familiare (la famiglia Turazza si fa chiamare Villis, acronimo dei nomi di battesimo dei suoi componenti, Valentina, Irene, Laura, Luca, Ilaria e Simone). Una cantante (Sara Gasparo). Tre musiciste (le tre gemelle Donninelli). Un presentatore (Stefano De Muro). Una danzatrice (Agnese Tossut). Una designer (Rachele Bernardini) e il suo fratello minore Daniele, atleta di parkour. Hanno superato la prima selezione del concorso per talenti cresciuti nelle grandi famiglie, promosso dall’Associazione nazionale famiglie numerose: hanno fatto il pieno di voti ricevuti sul canale YouTube “thebigfamilyshow” dagli associati – che hanno votato tramite la app dedicata – e dalla giuria composta, per lo più, da giovani delle famiglie di Anfn.

Stasera – in un evento patrocinato dalla Regione Umbria e dai comuni di Nocera Umbra e di Foligno – si parte da zero. A giudicare i “talenti” provenienti da ogni angolo d’Italia ci sarà una giuria istituzionale (presieduta dal primo cittadino di Nocera Umbra, Virginio Caparvi, e composta, tra gli altri, dall’assessore alle politiche familiari del comune di Spoleto, Agostino Cetorelli) che affiancherà quella dei giovani (presieduta da Manuel Pergola). Al responso finale concorreranno i voti che arriveranno dal canale YouTube e dalla app a disposizione degli associati Anfn. Sul corretto svolgimento delle votazioni vigilerà la presidente della commissione del talent Regina Florio, presidente dell’Elfac, la federazione che riunisce tutte le Associazioni nazionali di famiglie numerose presenti in Europa. Sul palco, per consegnare il primo premio, salirà la presidente nazionale Anfn, Claudia Caltabiano.