Concistoro: 12 mila in piazza San Pietro, i titoli e le diaconie assegnati ai 21 nuovi cardinali

Ad assistere al nono Concistoro di Papa Francesco, in una piazza San Pietro baciata dal sole, c’erano circa 12mila persone, secondo i dati della Sala Stampa vaticana. Ecco l’elenco dei Titoli o delle Diaconie assegnati dal Papa a ciascuno dei nuovi cardinali nel momento della creazione nel Concistoro Ordinario Pubblico di questa mattina: card. Robert Francis Prevost diaconia S. Monica; card. Claudio Gugerotti diaconia S. Ambrogio della Massima; card. Víctor Manuel Fernández diaconia Ss. Urbano e Lorenzo a Prima Porta; card. Emil Paul Tscherrig diaconia S. Giuseppe in Via Trionfale; card. Christophe Pierre diaconia S. Benedetto fuori Porta S. Paolo; card. Pierbattista Pizzaballa titolo S. Onofrio; card. Stephen Brislin titolo S. Maria Domenica Mazzarello; card. Ángel Sixto Rossi titolo S. Bernadette Soubirous; card. Luis José Rueda Aparicio titolo S. Luca a Via Prenestina; card. Grzegorz Ryš titolo Ss. Cirillo e Metodio; card. Stephen Ameyu Martin Mulla titolo S. Gemma Galgani; card. José Cobo Cano titolo S. Maria in Monserrato degli Spagnoli; card. Protase Rugambwa titolo S. Maria in Montesanto; card. Sebastian Francis titolo S. Maria Causa Nostræ Lætitiæ; card. Stephen Chow-Sau-Yan titolo S. Giovanni Battista de La Salle; card. François-Xavier Bustillo Titolo S. Maria Immacolata di Lourdes a Boccea; card. Américo Manuel Alves Aguiar titolo S. Antonio da Padova in Via Merulana; card. Ángel Fernández Artime diaconia S. Maria Ausiliatrice in Via Tuscolana; card. Agostino Marchetto diaconia S. Maria Goretti; card. Diego Rafael Padrón Sánchez titolo S. Gaetano; card. Luis Pascual Dri diaconia S. Angelo in Pescheria.