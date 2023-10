San Francesco: Assisi, lunedì 2 ottobre presentazione programma completo delle celebrazioni

Lunedì 2 ottobre (ore 12) presso la Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi verrà presentato, in conferenza stampa, il programma completo delle celebrazioni del 3 e 4 ottobre per la festa di San Francesco Patrono d’Italia. Alla conferenza stampa prenderanno parte: il vescovo delle diocesi di Assisi – Gualdo Tadino – Nocera Umbra e di Foligno, mons. Domenico Sorrentino, il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, il Custode del Convento di santa Maria degli Angeli in Porziuncola, fra Massimo Travascio , il Custode del Sacro Convento di san Francesco in Assisi, fra Marco Moroni, e il presidente del Consiglio regionale della Valle d’Aosta, Alberto Bertin. Invieranno un videomessaggio il presidente della Regione Valle d’Aosta, Renzo Testolin, il sindaco di Aosta, Gianni Nuti e il vescovo della Diocesi aostana, mons. Franco Lovignana. Modererà fra Giulio Cesareo, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento.