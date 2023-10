Diocesi: Teramo, concluso il VI Forum Internazionale del Gran Sasso

360 relatori e 1300 partecipanti: sono i numeri della sesta edizione del simposio interdisciplinare organizzato dalla Diocesi di Teramo-Atri e dall’Università di Teramo dal 28 al 30 settembre sul tema “Conoscere per costruire”. Inaugurato dalla Lectio Magistralis del Presidente della Cei, il card. Matteo Maria Zuppi, il simposio ha confermato la sua vocazione interdisciplinare ed internazionale nonché l’ormai consolidata apertura al mondo della ricerca. Grande attenzione come sempre, poi, alla cooperazione per lo sviluppo con la quinta edizione della Conferenza di partenariato euro-africana. Questa mattina si è tenuta la cerimonia conclusiva, moderata dal presidente emerito della Corte Costituzionale Cesare Mirabelli, con gli interventi del Magnifico Rettore Dino Mastrocola e del vescovo Lorenzo Leuzzi. “Dal saper fare al saper costruire: è la svolta culturale di cui c’è tanto bisogno per conoscere la realtà e le diverse problematiche che sempre più assumono una dimensione internazionale” ha sostenuto mons. Leuzzi. “La quinta conferenza del partenariato euro-africano è un segno concreto non solo dell’accoglienza della Carta di Teramo, ma dell’impegno delle nostre comunità accademiche, di ricerca e di formazione ad allargare gli orizzonti del cammino che è davanti a noi, evitando ogni forma di autosufficienza che favorisce l’isolamento e l’emarginazione storica” ha ribadito il presule. “Procedere con la ricerca e con il trasferimento tecnologico in settori come food safety e food security, particolarmente sentiti in Africa – ha commentato il Magnifico Rettore Dino Mastrocola – significa riuscire a arginare tutte le problematiche generate dai cambiamenti climatici e tutte le crisi che si susseguono sullo scenario internazionale. Teramo, sede di un centro d’eccellenza nell’Agroalimentare, vuole giocare un ruolo importante in quest’ambito”.

Anche in occasione della VI edizione del Forum del Gran Sasso e della V Conferenza del partenariato universitario euro africano, il Ministero degli Affari Eteri e della Cooperazione Internazionale ha offerto il proprio sostegno agli organizzatori per la tenuta degli eventi. Ai lavori hanno preso parte il Vice Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero, Roberto Colaminè, e il referente per la cooperazione universitaria Consigliere Adriana Apollonio. Per il Segretario Generale della Federazione Internazionale delle Università Cattoliche Francois Mabille, “il VI Forum Internazionale del Gran Sasso è stata un’esperienza incredibile di incontri, arricchimento intellettuale e umano! La varietà e la qualità degli interventi collocano definitivamente questo Forum e il campus di Teramo tra i luoghi accademici internazionali da frequentare, in una città da vedere”. Il prossimo Forum si terrà dal 27 al 29 settembre 2024 sul tema della Carità intellettuale per la promozione di un nuovo sviluppo dei popoli.