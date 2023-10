Diocesi: Termoli, domani apertura Mese Missionario alla Madonna di Bisaccia

Domani, in occasione della apertura del mese missionario di ottobre, alla Madonna di Bisaccia, la diocesi di Termoli ha deciso di esporre le reliquie di Santa Teresa di Gesù Bambino – Patrona delle Missioni – e dei suoi genitori Marie-Azèlie Guèrin Martin e Louis Martin. “Cuori ardenti, piedi in cammino” è il tema della Giornata Missionaria Mondiale di quest’anno che prende spunto dai discepoli di Emmaus. Accogliendo l’invito di Papa Francesco a ripartire “con il cuore ardente e i piedi in cammino”, la diocesi di Termoli-Larino si ritroverà domani 1° ottobre presso il Santuario di Madonna di Bisaccia in Montenero di Bisaccia(CB) per vivere il pomeriggio di preghiera per le missioni di tutto il mondo ai piedi della Madonna. Il programma la Recita del S. Rosario; la testimonianza di Sr. Mary Sue del Myammar delle Suore Ancelle Missionarie del SS.mo Sacramento; la Messa presieduta da mons. Gianfranco De Luca. Per l’occasione, come di consueto, si raccoglieranno dei fondi per contribuire alla realizzazione del progetto “Acqua buona per Ruhehe in Burundi” che consiste nel realizzare una cisterna nel terreno della parrocchia con i rubinetti che permetteranno a tutti di attingere acqua potabile gratuitamente.