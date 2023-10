Diocesi: Vicenza, 250 giovani in pellegrinaggio notturno con il Vescovo al santuario mariano di Monte Berico

Sono partiti nel cuore della notte tra il 29 e il 30 settembre i 250 giovani che hanno partecipato al pellegrinaggio notturno organizzato dal Servizio di Pastorale Giovanile diocesano. La prima tappa del cammino intitolata “Ascoltate”, è iniziata con cinque partenze distribuite nel territorio per confluire al Centro Diocesano “A. Onisto” a Vicenza, dove i pellegrini hanno trovato un primo ristoro e l’accoglienza di tanti volontari. Alle 4.30 un altro breve momento di preghiera sul tema “non temete” presieduto da don Riccardo Pincerato, neo Responsabile nazionale per la Pastorale Giovanile, ha dato avvio all’ultimo tratto di pellegrinaggio, dal Centro “Onisto” al santuario di Monte Berico. Da qui i giovani si sono alternati per portare la croce del Giubileo del 2000, simbolo delle Giornate Mondiali della Gioventù. Ad accompagnarli nell’ultimo tratto di pellegrinaggio c’era anche il vescovo Giuliano Brugnotto che, in apertura dell’omelia della Messa celebrata alle 6 del mattino nel santuario di Monte Berico, ha espresso la sua emozione: “Prima di partire per la Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona, sono venuto proprio qui per affidare le nostre esperienze a Maria”, ha detto mons. Brugnotto. Al termine della Messa, il Vescovo ha voluto annunciare il nome del nuovo delegato diocesano per la pastorale vocazionale, don Luca Lunardon.